Rinnovo Maignan, ripartono i contatti con il portiere francese: Furlani e Tare fiduciosi per un motivo. Ultimissime

Rinnovo Maignan, a mercato finito ripartiranno i dialoghi per il prolungamento del contratto del portiere francese. Rossoneri fiduciosi

Dopo la pausa per le nazionali, il calciomercato Milan si prepara a tornare sul campo non solo per affrontare il resto della stagione, ma anche per riaprire un capitolo fondamentale per il proprio futuro: il rinnovo di Mike Maignan. Le voci di mercato, in particolare quelle legate a un possibile interessamento del Manchester United, sembrano essersi attenuate, permettendo al club rossonero di concentrarsi con maggiore serenità sulla trattativa. La notizia, riportata da Calciomercato.it, conferma che l’intenzione della società è quella di blindare il suo portiere, considerato un pilastro inamovibile.

La vera novità, che riflette una strategia societaria più ambiziosa e lungimirante, riguarda la disponibilità del Milan a rivedere al rialzo i propri limiti di ingaggio. Questa decisione, resa possibile dalla solidità di bilancio raggiunta, rappresenta un segnale forte e chiaro. Il club, sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale, è pronto a investire in modo significativo per mantenere i suoi migliori talenti e rafforzare ulteriormente la squadra. L’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e di Igli Tare come direttore sportivo ha segnato una svolta, orientando la politica societaria verso un progetto vincente che punta a coniugare sostenibilità economica e ambizioni sportive.

Il rinnovo di Maignan è una priorità assoluta per Allegri e Tare, che vedono nel portiere francese non solo un giocatore di altissimo livello, ma anche un leader carismatico e un punto di riferimento per l’intero spogliatoio. Le trattative ripartiranno a pieno regime, con l’obiettivo di trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti. Il Milan, consapevole del valore del suo numero uno e delle sue straordinarie prestazioni, è pronto a offrire un ingaggio che rispecchi il suo status di top player mondiale. Questa mossa non solo garantirà la permanenza di un portiere eccezionale, ma invierà anche un messaggio chiaro a tutti gli altri giocatori in rosa e ai potenziali nuovi acquisti: il Milan è tornato a essere un club che può competere ai massimi livelli, sia sul campo che sul mercato.

La serenità che si respira attorno a questa trattativa è un fattore cruciale. Con il Manchester United che ha allentato la presa, Maignan ha la possibilità di concentrarsi pienamente sulla sua permanenza a Milano, una città dove si è ambientato perfettamente e dove è diventato un idolo per i tifosi rossoneri. L’obiettivo della dirigenza è quello di chiudere l’accordo prima possibile, per evitare ulteriori speculazioni e permettere al giocatore di affrontare il resto della stagione con la certezza del suo futuro. La sinergia tra la società, la nuova direzione sportiva di Tare e la guida tecnica di Allegri sta portando a una gestione del mercato più incisiva e mirata, con la chiara intenzione di costruire un Milan vincente e duraturo.