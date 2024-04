Rinnovo Maignan, trovata la chiave per il prolungamento? Il Milan ha in mente uno scenario preciso

Rinnovo Maignan, trovata la chiave per il prolungamento del contratto? La partita si gioca sui bonus. I dettagli

Il rinnovo di Mike Maignan resta un tema apertissimo del calciomercato Milan dei prossimi mesi. Il francese, in scadenza a giugno del 2026, ha chiesto 7 milioni di euro, bonus inclusi, per estendere fino al 2028. In pratica lo stesso ingaggio di Leao.

La partita si gioca sui bonus: il Milan avrebbe intenzione di mettere sul piatto una cifra intorno ai 5.5 milioni di euro e legare il resto della cifra al rendimento personale e di squadra. Un’altra soluzione sarebbe quella di prolungare fino al 2029 e non fino al 2028. Le parti si riaggiorneranno a breve.