Rinnovo Leao: vuole uno stipendio in linea con le sue prestazioni. Il Milan dovrà ragionare dai 5 milioni in su

Secondo il Corriere dello Sport se l’anno scorso fosse pervenuta un’offerta importante il Milan sarebbe stato pronto a cedere Leao. Ora invece i rossoneri non hanno nessuna intenzione di ascoltare offerte per il portoghese.

Serve però il rinnovo per il quale ora l’ex Lille ha pretese che vanno di pari passo con le sue prestazioni: sempre più elevate. Dagli attuali 1,5 milioni percepiti con scadenza 2024, sarà difficile stare sotto quota 5 milioni con prolungamento fino al 2026 o al 2027. Serve uno sforzo in più per tenere lontano il PSG e gli altri club interessati. In tutto questo il 17 maggio p attesa la sentenza del Tribunale di Milano sul contenzioso con lo Sporting: in ballo c’è un risarcimento da 20 milioni a cui il calciatore si è opposto.