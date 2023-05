Rinnovo Leao: si limano gli ultimi dettagli, la causola..

La tenelovela di mercato che riguarda il rinnovo di Leao con il Milan sta arrivando al lieto fine. Si limano gli ultimi dettagli

Come riportato da il Corriere dello Sport Nella scorsa settimana sono avvenuti due incontri in sede dove ha partecipato lo stesso Leao, insieme alla dirigenza milanista e all’entourage. Si stanno limando gli ultimi dettagli ma Rafa rinnoverà con il Milan per una cifra attorno ai 6,5 milioni bonus compresi. Il contratto sarà di cinque anni e dovrebbe figurare ancora la clausola da 150 milioni presente nell’attuale contratto. Settimana caldissima sul fronte prolungamento, il Milan è finalmente pronto a chiudere una lunghissima trattativa per blindare il suo gioiellino