Rinnovo Leao: due club interessati al portoghese

Il casa Milan tiene banco il tema riguardante il rinnovo di Leao. Sul portoghese è vivo l’interesse di due top club.

Secondo quanto riportato da Repubblica il Newcastle e il Paris St-Germain sono i due club che negli ultimi giorni stanno lavorando per pianificare un’offerta per Rafael Leao. Il Milan è impegnato con il cambio di proprietà, ma entrambi gli sceicchi non vogliono farsi trovare impreparati dopo il closing per formulare una richiesta ufficiale.