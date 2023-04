Rinnovo Leao, c’è l’accordo con il Milan! Ecco cosa manca

Il Milan e Rafael Leao hanno raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto del portoghese. Ecco le ultime novità

La trattativa tra Milan e Rafael Leao per il rinnovo di contratto è arrivata ad uno stadio mai raggiunto prima negli ultimi mesi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella notte di giovedì è stato raggiunto un accordo verbale tra le parti che avvicina di molto la definitiva fumata bianca.

Il club rossonero ha garantito al giocatore un ingaggio da 7 milioni di euro + un bonus alla firma di 2. Un aumento importante rispetto all’attuale milione e mezzo percepito dal classe ’99. Grazie alle agevolazioni del Decreto Crescita, la spesa spalmata sui 5 anni di contratto è di circa 50 milioni di euro.

L’ostacolo principale resta il nodo della multa da pagare allo Sporting Lisbona. Attualmente la cifra che il giocatore e il Lille devono ai portoghesi è di 16,5 milioni di euro, ma recentemente il club ha fatto ricorso alla UEFA per un risarcimento più alto, di ben 45 milioni di euro (il valore della clausola di Leao ai tempi dei biancoverdi). I rossoneri sono spettatori in questa situazione e sperano che si sblocchi quanto prima per poter finalmente definire il rinnovo del suo giocatore più importante. Da Casa Milan filtra comunque grande ottimismo.