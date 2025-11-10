Rinnovo Leao, Rafa a vita in rossonero? Dialoghi in corso e volontà precisa di entrambe le parti. Nuova scadenza e ritocco dell’ingaggio

Rinnovo Leao, il portoghese può restare a vita in rossonero: prende quota l’ipotesi del prolungamento fino al 2031. Le ultime

Un pari amaro per il Milan. Il 2-2 contro il Parma ha proiettato i rossoneri momentaneamente primi in classifica, ma lascia l’evidente consapevolezza di aver perso due punti per strada. Un altro passo falso contro le “piccole” della Serie A che arriva proprio prima della sosta e, soprattutto, prima del derby contro l’Inter.

Rinnovo Leao, nessuno come Leao: il primato di Opta

Nonostante la delusione, il Milan registra un momento positivo grazie allo stato di forma di Rafael Leão, protagonista sia del gol del 2-0 su rigore che di numerose azioni pericolose. Le sue prestazioni sono supportate da un primato particolare e impressionante.

Come riportato da Opta, da inizio ottobre della corrente annata, nessun calciatore ha preso parte a più goal in Serie A rispetto al numero 10 portoghese: ben cinque (quattro reti e un assist). Inoltre, tra i giocatori con al massimo cinque gare da titolari in questa stagione, nessuno ha segnato più reti di Leão (quattro), a pari merito con il compagno Christian Pulisic.

Rinnovo Leao: nuova scadenza 2031

Prestazioni del genere hanno riacceso l’interesse della dirigenza per un nuovo accordo. Il mercato Milan sta seriamente valutando di prolungare il contratto di Leão, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028.

Come sottolineato da Matteo Moretto (sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano), l’idea del prolungamento, già accarezzata in estate, è riemersa con forza.

Dal canto suo, Leão ha sempre mostrato massima priorità e rispetto per il Milan. Secondo Moretto, si potrebbe discutere di un prolungamento di almeno due anni, se non anche tre, arrivando a una nuova scadenza compresa fra il 2030 e il 2031. A oggi, l’intenzione di Allegri è quella di blindare il suo top player, ma resta chiaro che «se dovesse arrivare un’offerta importante per il giocatore sarà valutata».