Rinnovo Leao, Mendes alza la posta ma il Milan è sereno: la situazione

Jorge Mendes ha chiesto una cifra superiore a quella offerta dal Milan per il rinnovo di Leao: rossoneri sereni in attesa di Investcorp

Importanti novità sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan riportate da calciomercato.com e in particolare da Daniele Longo. Nelle ultime settimane, Jorge Mendes, procuratore dell’esterno, ha alzato la posta per quanto riguarda l’ingaggio richiedendo un ulteriore sforzo ai rossoneri rispetto ai 4.5 milioni a stagione più bonus.

La richiesta deriva non solo dal fatto che a Casa Milan sta per arrivare un’offerta (probabilmente dal City) ma anche e soprattutto per la causa con lo Sporting. I rossoneri, in attesa di Investcorp, che potrebbe accettare senza problemi le richieste di Mendes, restano sereni e fiduciosi: la volontà è trattenere Leao ed eventuali offerte verranno ascoltate solo se se superiori ai 70 milioni di euro.