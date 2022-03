Rinnovo Leao, l’incontro Mendes Lille può sbloccare la situazione

L’incontro tra Mendes e il Lille per risolvere il contenzioso con lo Sporting sbloccherà il rinnovo di Rafael Leao: la situazione

Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, durante la sosta il procurato del classe ’99, Jorge Mendes, incontrerà il Lille per sistemare la questione del contenzioso con lo Sporting Lisbona (a cui dovrà essere riconosciuto un importo di 20 milioni di euro).

Risolta la situazione, si accelererà per arrivare alla firma con il Milan che ha messo sul piatto un prolungamento fino al 30 giugno del 2026 a 5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. L’esterno ha dato la priorità al Milan, va trovato ora l’accordo con Mendes che è stato sondato anche da Manchester City, Borussia Dortmund e Barcellona.