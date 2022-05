Rinnovo Leao: tra richiesta e volontà del club ecco la situazione

Leao sta trascinando il Milan. Ecco la situazione sul rinnovo del portoghese tra richiesta del giocatore e volontà del club rossonero

secondo quanto riportato da Calciomercato.com La richiesta di risarcimento avanzata dallo Sporting Lisbona nella controversia legale con il Lille preoccupa il portoghese, che tramite il suo entourage ha avanzato una richiesta d’ingaggio superiore rispetto all’ultima offerta rossonera, di circa 4,5 milioni di euro più bonus. Il Milan non ha intenzione di privarsi del talento di Leao, ma intanto Mendes ha avvisato la dirigenza di un’offerta in arrivo da una squadra inglese. Il club, alle prese con la delicata situazione del passaggio di proprietà (in corso le valutazioni su RedBird Capital e Investcorp), ascolterà eventualmente solo offerte superiori ai 70 milioni. Con l’idea di costruire una squadra vincente a partire dal suo numero 17.