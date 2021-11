Rinnovo Kessie: trattativa in stand-by, le ultime sull’ivoriano

Franck Kessie non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero. La trattativa attualmente resta in stand-by, le ultime

Sul fronte Kessie il quadro è rimasto lo stesso degli ultimi mesi, e non solo perché la trattativa per il rinnovo dell’ivoriano rimane saldamente nelle mani del suo agente George Atangana. Nulla si smuove perché le parti continuano a restare ferme sulle proprie posizioni: la distanza tra domanda – 8 milioni e offerta – 6 milioni – fin ora non si è assottigliata. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.

Il Milan ritiene di avere già raggiunto il massimo, perché ha proposto al Presidente quasi il triplo dello stipendio attuale (che ammonta a 2,2 milioni netti annui) e perché il contratto offerto a Kessie andrebbe già ben oltre quella soglia “limite” di 4milioni fissata dalla proprietà e dirigenti nel definire la politica ingaggi del club.

Il giocatore ovviamente crede di meritarsi un ingaggio da top player, forte anche dell’interessamento di altri top team europei.