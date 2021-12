Rinnovo Kessié, situazione in stallo: Manchester United in pressing

Il rinnovo di Frank Kessié con il Milan è ancora in fase di stallo: forte l’interesse del Manchester United per giugno

Il futuro di Frank Kessié è sempre più lontano dal Milan. Il rinnovo col club di via Aldo Rossi è in una fase di stallo dato il permanere della distanza di due milioni tra richiesta (8) e offerta (6).

Come riportato dal Manchester Evening News il Manchester United e il Tottenham sono in forte pressing per tesserarlo a parametro zero il prossimo giugno. I prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi di Frank a Milanello.