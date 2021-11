In casa Milan tiene sempre banco il tema del rinnovo di Kessié, una trattativa che secondo la Gazzetta dello Sport è in salita, e Maldini…

Fumata bianca lontana. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport il rinnovo di Kessié con il Milan è sempre più lontato. La rosea parla di una trattativa in salita.

LE PAROLE DI MALDINI – Della trattativa ne ha parloto anche Paolo Madini intervenuto nel pre partita di Milan Porto ai microfoni di Prime Video: «Ne stiamo parlando da tanto, ci sarà l’occasione di incontrarci per l’ennesima volta con il suo agente, ci sarà modo di discuterne con calma, non è una questione di soldi. Siamo in Champions League anche grazie a Donnarumma e Çalhanoğlu che hanno dimostrato grande professionalità fino alla fine».