Rinnovo Kessie in stand-by: l’ivoriano torna titolare contro il Torino

Il rinnovo di Franck Kessie non sa da fare. L’ivoriano non ha ancora trovato l’accordo ma nel frattempo è titolare inamovibile…

Franck Kessie non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Il Milan è fermo a quota 6 milioni di euro, mentre l’agente dell’ex Atalanta chiede non meno di 8 milioni di ingaggio.

Nel frattempo, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, l’ivoriano è titolare inamovibile nella formazione di Stefano Pioli e domani contro il Torino partirà dal primo minuto.