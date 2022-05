Rinnovo Ibrahimovic, lo svedese ha deciso di continuare: le ultime

Zlatan Ibrahimovic avrebbe sciolto le riserve decidendo per il rinnovo annuale con il Milan: i rossoneri avranno ancora il suo leader

Importante indiscrezione di mercato rilanciata da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo. Zlatan Ibrahimovic avrebbe deciso di continuare a giocare per un’altra stagione dando il via libera al rinnovo con il Milan.

Il tutto è vincolato ad un’ultima visita di controllo al ginocchio che non dovrebbe comunque dare esito negativo: Zlatan vuole continuare a scrivere la storia.