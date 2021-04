Rinnovo Donnarumma: tra tre mesi scade il contratto, le ultime

Rinnovo Donnarumma: tra soli tre mese all’estremo difensore rossonero scadrà il contratto. Il Milan ha fretta di trovare una soluzione

«Gigio rispondi» – è questo il titolo in prima pagina dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il Milan ha fretta di trovare un accordo per Gianluigi Donnarumma.

L’offerta del Diavolo sarebbe 8 milioni di euro netti a stagione, ma Mino Raiola non vorrebbe spostarsi dalla propria posizione: la richiesta sarebbe 11 milioni di euro: troppi per le casse rossonere. Il giocatore però vorrebbe restare, ma allo stesso modo essere certo di giocare la prossima Champions League. Un rebus su cui Maldini e Massara non possono per sempre puntare. Ecco perché il club di Via Aldo Rossi vorrebbe tutelarsi in qualche modo, seguendo due profili interessanti: Musso dell’Udinese e Maignan del Lilla.