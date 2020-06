Rinnovo Donnarumma: spunta una clausola rescissoria particolare

Il futuro di Donnarumma ruota attorno alla possibilità di salutare il Milan in estate e i discorsi per il rinnovo contrattuale

Come appreso in giornata il Milan sarebbe intenzionato a intraprendere la strada del rinnovo con Donnarumma così da non perderlo a un costo inferiore in estate o a 0 tra un anno.

Ad ogni modo, oltre alla questione economica del suo stipendio, secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe la possibilità di inserire una clausola rescissoria di 50 milioni di euro qualora il Milan non ottenesse il pass Champions League in un determinato arco temporale.