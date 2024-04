Rinnovo Camarda, Milan ora irritato dalle richieste dell’agente: cosa sta succedendo

Rinnovo Camarda, Milan ora irritato dalle richieste dell’agente del giovane attaccante: cosa sta succedendo

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il futuro di Francesco Camarda, legato al Milan da un contratto in scadenza al termine di questa stagione e per il quale i discorsi relativi al rinnovo non stanno andando nel verso sperato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club rossonero sarebbe ora irritato dall’atteggiamento di Riso: c’è distanza su ingaggio, commissioni e progetto, e il Diavolo in particolare non vuole essere messo al muro dalle richieste degli agenti.