Rinnovi Milan, Baiocchini: «Ecco com’è la situazione»

Manuele Baiocchini, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Milan. Le sue parole:

«Rinnovi vicini? Per quanto riguarda Kessiè e Romagnoli non si sta trovando la quadratura del cerchio. Soprattutto per Kessiè il giocatore è convinto di poter strappare cifre importanti anche in altri club. Ci sono delle squadre come l’Inter che per Kessiè hanno fatto sempre più di un pensierino. Diffficile che rimanga al Milan la domanda tra offerta e richiersta è ampia. Calhanoglu insegna»