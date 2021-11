Rinnovi Milan, Raiola: «È andata bene, incontro cordiale»

Terminato l’incontro a Casa Milan, l’agente Mino Raiola ha parlato del summit con i dirigenti rossoneri. Ecco le parole dell’agente

L’INCONTRO – «È andata bene. E’ stato un incontro cordiale».

ROMAGNOLI – «Non parlo delle trattative. Se può rimanere? Tutto è possibile».

IBRAHIMOVIC – «Se può rimanere ancora al Milan? Tutto è possibile. Ibra è sempre lo stesso, è voglioso di andare al Mondiale».

DONNARUMMA – «Non è una fase particolare per lui, è solo una fase nuova. Non ci sono problemi. Se ho parlato di Gigio con il Milan? No. Io non ho portato via nessuno, non faccio il taxista, faccio solo l’interesse dei miei assistiti. Non sono pentito di nulla».