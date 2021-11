Rigore Ibrahimovic: ecco come è stato giudicato

Rigore Ibrahimovic: la moviola ha giudicato il contatto tra Ibra e Ibanez come un rigorino, che bisognerebbe evitare. Ecco la decisione

Tra gli errori dell’Olimpico, che sono valsi lo stop a Maresca, spunta l’episodio di Ibrahimovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, il contatto che ha portato il 2-0 del Milan è giudicato come un errore da parte dell’arbitro.

Nonostante sia stato richiamato al Var, Maresca ha concesso il penalty a favore dei rossoneri. In realtà, la rosea etichetta il contatto tra Ibanez e Ibrahimovic come un rigorino, da evitare secondo le nuove disposizioni di Gianluca Rocchi. In tutta onestà, una ginocchiata sulla coscia sembra piuttosto difficile giudicarla in questo modo. Tra tutti gli errori del fischietto di Napoli, questo episodio sembrava proprio quello più corretto.