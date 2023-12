Ricci Milan, nuova idea per il centrocampo! Primo tentativo a gennaio: i dettagli

Ricci Milan, nuova idea per il centrocampo! Primo tentativo a gennaio per il giocatore del Torino: i dettagli

Il Milan ha messo nel mirino Samuele Ricci per rinforzare il proprio centrocampo. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come il granata sia entrato in un ristretta lista di giocatori seguiti dai rossoneri per aggiungere qualità al reparto.

L’idea è nata anche dalla questione Krunic: la possibile partenza del bosniaco a luglio, se non già a gennaio, potrebbe spingere il Diavolo a fare un investimento nel reparto. Ecco perchè non è da escludere un primo tentativo già a gennaio per Ricci.