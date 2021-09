Ribery: «Salernitana, contento di essere qui. Ecco il nostro obiettivo»

Franck Ribery è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana. Ecco le prime dichiarazioni dell’ex Fiorentina da giocatore granata

Franck Ribery è stato ufficialmente presentato al pubblico dell’Arechi. Ecco le parole del nuovo esterno della Salernitana:

«Sono molto contento di essere qui con la mia nuova squadra, il tecnico e lo staff. Il nostro obiettivo è quello di salvarci tutti insieme. Darò tutto il massimo per voi, per la società e per questa squadra. Grazie a tutti di essere qui oggi».