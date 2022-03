Retroscena Origi: clausola pro Liverpool? Milan pronto a pagare pur di mettere le mani sull’attaccante belga

Nel contratto di Origi col Liverpool è presente una clausola di rinnovo sino al 2023 legata al numero di presenze dell’attaccante belga con i Reds (per ora 5).

In caso di rinnovo, similmente a quanto accaduto per Giroud la scorsa estate, sarebbe necessaria una trattativa e una spesa da quantificare, possibilità che – aggiunge La Gazzetta dello Sport – il Milan prende comunque in considerazione. I rossoneri sono iscritti alla corsa anche se secondo la rosea ci sarebbe ancora da battere la concorrenza internazionale.