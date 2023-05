Renzi su Spalletti: «Dorme su un materasso a Castelvolturno»

Matteo Renzi ha svelato questo retroscena su Luciano Spalletti: ecco che cosa ha detto sull’allenatore del Napoli

Matteo Renzi, intervistato nella trasmissione“Cinque minuti” di Bruno Vespa, ha così parlato di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli.

LE PAROLE – «Parliamo di cose più interessanti per gli italiani. Parliamo di Luciano Spalletti e del miracolo del Napoli, che secondo me è un bellissimo segnale per l’Italia, con alcune curiosità che nessuno sa: come Spalletti e il Napoli hanno vissuto gli ultimi giorni. Spalletti dorme al centro sportivo di Castelvolturno, si è comprato un materasso e dorme lì. Napoli è bellissima, Castelvolturno non altrettanto, diciamo…»