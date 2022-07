Il PSG continua la trattativa con il Lille per Renato Sanches, obiettivo di mercato anche del Milan. Non c’è ancora la chiusura

Continua il tormentone Renato Sanches, ancora conteso da PSG e Milan. Il club francese sembra essere in vantaggio, ma si fa fatica a trovare l’accordo con il Lille. Secondo quanto riportato da RMC Sport, non c’è ancora la chiusura dell’affare.

Secondo una fonte vicina alla trattativa, il club di Letang non è disposto a far partire il portoghese per 12 milioni di euro. Spiragli ancora aperti dunque per i rossoneri.