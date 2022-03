Renato Sanches al Milan, L’Equipe non ha dubbi: «Firmerà coi rossoneri». In Francia sicuri del trasferimento

Come riportato da L’Equipe il Lille dovrebbe andare incontro a un piccolo ridimensionamento estivo per inquadrare una situazione finanziaria non solida. Renato Sanches è uno dei gioielli che lascerà il club francese e secondo la testata transalpina il portoghese alla fine firmerà con il Milan.

I buoni rapporti tra i due club – come si è visto nelle operazioni di Leao, Djalo e Maignan – potrebbero sicuramente aprire una corsia preferenziale che Maldini e Massara proveranno a sfruttare anche per Botman.