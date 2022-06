Renato Sanches Milan: trattativa vicino al traguardo, i dettagli

Renato Sanches Milan ci siamo. La trattativa per portare il centrocampista in rossonero è vicina al traguardo

Renato Sanches Milan ci siamo. La trattativa per portare il centrocampista in rossonero è vicina al traguardo

Come riportato da Daniele Longo su Calciomercato.com il club rossonero conta di chiudere presto la trattativa con il Lille per una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni che era la base d’accordo trovata nel mercato di gennaio. Con il giocatore si sta lavorando agli ultimi dettagli per un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione, nelle prossime ore è previsto un confronto con l’entourage per siglare l’intesa definitiva.