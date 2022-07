Il Paris Saint-Germain frena nella corsa a Renato Sanches, il Milan sembra di nuovo in pole per il centrocampista del Lille

Dopo un periodo di tentennamento, ora il Milan sembra essere tornato in pole nella corsa a Renato Sanches. Come riportato da Manuele Baiocchini, il Paris Sain-Germain ha frenato ed ora i rossoneri possono chiudere. Contatti frequenti con l’agente Jorge Mendes per la fumata bianca.