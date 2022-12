Reina sceglie Gattuso: «Mi è bastato poco al Milan per apprezzarlo»

L’allenatore di riferimento per Pepe Reina è Rino Gattuso. Il portiere ex Milan sceglie l’ex centrocampista rossonero, in virtù della loro esperienza insieme proprio nel club di Milano: questo è ciò che ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Ecco le sue parole: «I miei rapporti con i tecnici sono sempre stati improntati alle lealtà e direi che è stato bello confrontarsi con ognuno di loro. Ma visto che mi obbliga a scegliere rigorosamente, le dico che punto su Gattuso: mi è bastato poco al Milan per apprezzarlo e pensare che un giorno, dovesse succedermi, mi porterò qualcosa di Rino in panchina»