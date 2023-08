Reijnders a Milan TV: «Dovevamo vincere prima, ma buon test» ha detto il centrocampista rossonero. Le sue parole

Tijjani Reijnders è intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo il match di ieri tra Monza e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Penso sia stata una buona amichevole, abbiamo controllato bene la gara nel primo tempo, un po’ meno nelle ripresa. Credo che avremmo dovuto vincere prima di andare ai rigori. Dopo questa prestazione possiamo essere ottimisti»

IMPATTO – «All’inizio devi cercare il tuo ruolo e la tua posizione in una squadra nuova, adesso sto acquisendo fiducia perchè so come il mister si aspetta da me. Posso essere di più me stesso»

MILAN – «Il Milan è uno dei più grandi club al mondo, lo si percepisce direttamente. L’intensità in allenamento è alta, le partite che giochiamo sono buone e mi sono sentito il benvenuto dall’inizio. E’ una bella sensazione, come essere in famiglia»