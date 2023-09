RedBird Milan, funziona la gestione: bilancio in utile dopo 17 anni. I dettagli riguardanti i conti del club

Tuttosport oggi in edicola si è concentrato sui conti del Milan, proponendo un approfondimento sul bilancio del club rossonero.

Il bilancio è ok: il Diavolo è in utile dopo 17 anni. In via Aldo Rossi si registra un saldo positivo di 6 milioni di euro e un fatturato record da oltre 400 milioni. La gestione RedBird, che sta continuando l’ottimo lavoro di Elliot, funziona alla grande.