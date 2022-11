Record Giroud: i traguardi raggiunti contro l’Australia

La doppietta con cui Giroud ha trascinato la Francia contro l’Australia ha permesso al 9 rossonero di raggiungere una serie di traguardi

La doppietta con cui Giroud ha trascinato la Francia contro l’Australia ha permesso al 9 rossonero di raggiungere una serie di traguardi:

non solo gli ha permesso di eguargliare Henry come miglior marcatore all time della Nazionale ma 36 anni e 53 giorni) è il marcatore europeo più anziano ai Mondiali (autogol esclusi) da Georges Bregy con la Svizzera v USA nel 1994 (36 anni e 152 giorni)