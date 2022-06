Rebic Milan: aumentano le percentuali di permanenza in rossonero

Il futuro di Ante Rebic potrebbe essere ancora a tinte rossonere. Non sono arrivate per proposte economicamente interessanti per il Milan

Come riporta Calciomercato.com dopo il contatto avvenuto a fine maggio con il Wolfsburg, infatti, non sono arrivate proposte economicamente interessanti per il Milan. Anche per questo per il croato oggi è sempre più probabile la permanenza a Milano