Rebic: è l’arma in più di Pioli, al fianco di Ibrahimovic

Il croato ha segnato 5 volte dall’inizio dell’anno: deve giocare

Momento di grande entusiasmo per Ante Rebic. Il croato ha ritrovato quello giocatore che avevamo intravisto anche con la sua Nazionale. Fisico, dinamico e ‘cattivo’ quando serve in campo. Ha tutte le qualità per fare benissimo nella rosa di Pioli. Il posto da titolare ormai è una sicurezza anche stasera contro il Torino.

Gol e qualità: stasera l’ostacolo si chiama Torino!

La porta la sente, anche se come lui stesso ha ricordato non è un centravanti e ne una seconda punta. Ama partire largo e inserirsi. Perfetto per il gioco di Ibrahimović, lo svedese apre gli spazi e lui si inserisce. Stasera contro il Torino il copione potrebbe essere lo stesso.