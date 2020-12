Rebic e Calhanoglu si sono sbloccati: il Milan ha due armi in più

Rebic e Calhanoglu con la Lazio hanno trovato la loro prima rete stagionale in Serie A. Pioli si aspetta da loro più continuità in zona gol

Ante Rebic e Hakan Calhanoglu hanno trovato contro la Lazio le loro prime marcature stagionali in Serie A. Ora il Milan, in vista delle prossime partite decisive, avrà a disposizione due armi in più per mettere in difficoltà le difese avversarie. Il croato e il turco sono fondamentali per il gioco di Stefano Pioli, ed essendosi liberati entrambi dal ‘peso’ del gol, potranno giocare più liberi a livello mentale. Sia Rebic che Calhanoglu rappresentano punti fermi per il Milan e per il terminale offensivo principale dei rossoneri: Zlatan Ibrahimovic.

Ora che si sono sbloccati, non devono più fermarsi. Il 2021 sarà un anno importante per la loro carriera calcistica.