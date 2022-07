Rebic convince tutti: il Milan torna a puntare sul croato in vista della prossima stagione

Come scrive Tuttosport l’Ante Rebic di questo inizio preparazione sta convincendo tutti al Milan. L’attaccante è parso subito pimpante, voglioso di riprendersi dopo l’ultima stagione e si è presentato a Milanello tirato a lucido.

È stato il primo a presentarsi al centro sportivo e le sedute quotidiane lo segnalano come uno dei più performanti. Anche per la fiducia nel croato il Milan ha deciso di non acquistare altri attaccanti oltre Origi.