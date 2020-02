Rebic: obiettivo doppia cifra nel girone di ritorno per il croato

Il croato non vuole più fermarsi, Pioli ha fiducia e lo vuole in campo

A segno da tre partite consecutive Ante Rebic. Il croato non si ferma più e anche contro il Genoa, sarà in campo dal primo minuto. L’occasione è grande, deve continuare su questo ritmo per guadagnarsi anche la fiducia in vista dell’Europeo.

Leao: il portoghese è poco incisivo, sempre più escluso dal progetto

Chi invece non è più un elemento fondamentale è Rafael Leao. Il portoghese fatica a trovare spazio anche complice il nuovo modulo di Pioli. Dovrà essere bravo il ragazzo a tornare in fretta indispensabile.