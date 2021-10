Rea (agente Berti): «Interesse del Milan? Il ragazzo è vincolato al Cesena»

Angelo Rea ha parlato del suo assistito Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 di proprietà del Cesena

L’agente Angelo Rea ha parlato del suo assistito Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 di proprietà del Cesena e oggetto di interesse di diversi top club tra cui il Milan. Le sue parole a TuttoC.

BERTI – «Ha una maturità e tranquillità molto superiore ai coetanei, merito in primo luogo della famiglia ma anche del Cesena, che sin dal finire della passata stagione ha iniziato ad impostare nel dettaglio l’avvicinamento alla prima squadra. Viali e Zebi hanno saputo lavorare al meglio sia sul lato tecnico che su quello umano».

CALCIOMERCATO – «Penso sia inutile fare nomi in questo momento. Di osservatori ce ne sono ogni domenica, qualcuno anche dall’estero. Il ragazzo è vincolato al Cesena e sarà il club a dare l’ok per eventuali trattative ma ripeto ogni cosa a suo tempo: le notizie di mercato ci sono e fanno piacere a tutti ma non è il momento di darci troppa importanza. L’interesse sul ragazzo è molto alto come normale che sia in queste situazioni ma Tommaso attualmente pensa solo al Cesena e ad allenarsi per crescere sempre di più».

PERCORSO – «Sono dell’idea che quando un giovane trova continuità in una prima squadra sia un errore tornare in Primavera, seppur prestigiosa. Se un grande club vorrà investire su di lui dovremo trovare una soluzione che gli permetta di continuare a stare con i grandi, a Cesena o altrove».