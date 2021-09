L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato di Milan, soffermandosi anche sulla lotta Scudetto. Le sue parole

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato del Milan di Stefano Pioli e della lotta Scudetto. Le sue parole anche su Zlatan Ibrahimovic.

«Io sono un grande fan di Ibra, dà un apporto fondamentale alla squadra: è troppo importante per i compagni ed è in grado di spostare gli equilibri. Un uomo spogliatoio che sa motivare tutti quanti, il suo arrivo è conciso col cambio di passo del Milan; ovviamente c’è anche il grande lavoro di Pioli. Il Milan ha raggiunto i risultati col gioco e anche grazie al lavoro di Maldini: è una squadra che ha fame di vittoria e lotterà per lo Scudetto».