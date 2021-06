Raspadori oggetto desiderio di Milan e Inter: è derby, le ultime

Giacomo Raspadori è ricercato fortemente da Milan e Inter. Entrambe sarebbero pronte a girare in prestito un giocatore come contropartita

Il Milan c’è su Giacomo Raspadori e punta forte sull’arrivo a Milano del talento e rivelazione del Sassuolo. Il club rossonero pianifica l’assalto al classe 2000, che piace comunque a tante big in Serie A e soprattutto ai cugini dell’Inter.

Raspadori, scrive il Corriere dello Sport, viene ritenuto il profilo ideale tra presente e prospettiva per il dopo Ibrahimovic e Giroud. Il Diavolo offrirebbe come contropartita tecnica uno tra Pobega o Roback, mentre i nerazzurri potrebbero girare in prestito Pinamonti.