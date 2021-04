Raspadori: «Ho il cuore che va a mille. Europa? Ci crediamo da sempre»

Raspadori è stato intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Sassuolo, le sue parole sono quelle di tutta la squadra

IL CUORE A MILLE- “Ho il cuore che va a mille, era molto importante per la squadra. Giocando aiuta a far crescere la malizia come attaccante. La zona Europa? Ci crediamo dall’inizio, non siamo mai morti”.

OBIETTIVO EUROPA- «L’obiettivo quando si parte dalla panchina è quello di cercare di migliorare la situazione e dare una mano alla squadra. Il più grande obiettivo è quello di lavorare per migliorarsi, il giocare poi aiuta a prendere sicurezza e malizia che serve ad un attaccante. Ci crediamo all’Europa, non siamo mai morti e dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo».