Raspadori, derby di mercato tra Milan e Inter: la posizione del Sassuolo

Raspadori è un obiettivo di mercato di Milan e Inter, l’attaccante del Sassuolo fresco campione d’Europa può cambiare aria

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo, è seguito da vicino da Milan e Inter in questa sessione di calciomercato.

Il Sassuolo al momento fa muro e starebbe lavorando per mantenere in rosa l’attaccante ancora per un’altra stagione prima di concedergli il grande salto in un Top club.