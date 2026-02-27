Connect with us

Ranking UEFA, l’Italia sogna il quinto posto in Champions nonostante le insidie. La situazione

Ranking UEFA, il calcio nostrano cerca un pass aggiuntivo alla prossima massima competizione continentale per club. La situazione

Il panorama delle competizioni europee entra nel vivo e l’Italia si interroga sul proprio destino nel Ranking UEFA. Nonostante la perdita di tre rappresentanti durante i playoff, il sistema calcio italiano resta aggrappato alla speranza di ottenere lo slot aggiuntivo per la prossima Champions League. Come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la situazione è in bilico tra un’apparente solidità e i rischi concreti di un calo strutturale.

L’equilibrio sottile tra le grandi d’Europa

Al vertice della classifica, l’Inghilterra sembra ormai aver prenotato il primo posto grazie a un contingente massiccio e un coefficiente quasi irraggiungibile. La vera battaglia riguarda la seconda piazza, dove Germania, Spagna e Italia si trovano racchiuse in un fazzoletto di pochi centesimi. Tuttavia, le prospettive per i rossoneri e le altre rappresentanti italiane non sono del tutto rosee. Il peso dei punti varia sensibilmente tra le competizioni: un successo in Champions League garantisce un bottino superiore rispetto all’Europa League o alla Conference League.

Attualmente, il contingente italiano può contare solo sull’Atalanta, guidata dal tecnico Gian Piero Gasperini — allenatore grugliaschese noto per il suo gioco d’attacco e la capacità di valorizzare i giovani — nella coppa dalle grandi orecchie. Al contrario, la Spagna schiera colossi come il Real Madrid e il Barcellona.

Prospettive e sogni per il campionato italiano

In Europa League, le speranze sono affidate alla Roma e al Bologna, mentre in Conference League la Fiorentina prosegue il suo cammino dopo un turno preliminare sofferto. Sebbene l’Italia sia attualmente quarta nel ranking stagionale, il vantaggio nel ranking assoluto quinquennale sulla Francia (+18 punti) mette al sicuro i quattro posti garantiti.

Tuttavia, il vero obiettivo è il quinto pass. Sotto la guida strategica di Massimiliano Allegri, i rossoneri osservano con attenzione l’evoluzione della classifica. Un quinto posto varrebbe oro per squadre come Juventus, Atalanta o la sorpresa Como, attualmente ai margini della zona nobile. La strada è impervia, ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport: «Un sano realismo non guasta per non restare poi delusi». Solo vincendo con costanza in ogni trofeo si potrà trasformare questa illusione in una certezza matematica.

