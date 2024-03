Ranking UEFA: cosa cambia per il Milan dopo la qualificazione ai quarti di Europa League

Ranking UEFA: cosa cambia per il Milan dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La situazione

Il Milan è la seconda squadra italiana ad andare avanti in Europa dopo le eliminazioni di Lazio, Napoli e Inter dalla Champions League e l’approdo della Fiorentina ai quarti di Conference League.

Il passaggio del turno dei rossoneri in Europa League favorisce il ranking Uefa dell’Italia, prima in classifica in questa stagione, e quindi anche la Juve terza in campionato, visto che allo stato attuale sarebbero le prime cinque a qualificarsi per un posto alla prossima, nuova Champions League. Decisivi i prossimi due mesi e mezzo.