Rangnick sfida il Napoli: Milan pronto a sborsare 16 milioni di euro

Il Milan è promto ad accontentare Ralf Rangnick portando a Milanello Rashica, ma deve stare attento alla concorrenza del Napoli

A Rangnick piace tantissimo il giovane talento del Werder Brema Rashica e, dal momento che il club tedesco si trova in penultima posizione in Bundesliga, in caso di retrocessione si attiverà la clausola rescissoria di 16 milioni di euro. In caso contrario il presidente dei tedeschi chiede almeno 30 milioni.

Secondo TMW.com oltre ai rossoneri ci sarebbe forte sul talento kosovaro anche il Napoli che è pronto a fare all-in sul sostituto ideale di Callejon.