Milan: ecco gli ultimi aggiornamenti su Rangnick dalla Germania

I giornali tedeschi fanno un passo indietro, Rangnick è scettico

Non sembra a oggi essere molto convinto del progetto il nuovo possibile tecnico della società di via Aldo Rossi. In queste settimane i contatti sono frequenti, ma per il momento non c’è ancora un reale accordo. Rangnick avrebbe chiesto, una maggiore chiarezza sul progetto in atto.

Allenatore-dirigente: la figura che a oggi cerca Elliott

La società vorrebbe per il suo progetto una figura che possa ricoprire entrambi i ruoli. La proposta è stata formulata anche qualche settimana fa a Rangnick, ma l’allenatore non si è trovato d’accordo.