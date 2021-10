Ramsey Milan: il gallese può essere un’occasione a Gennaio

L’avventura di Aaron Ramsey alla Juventus non ha mai spiccato il volo. Il gallese potrebbe esssere un occasione di mercato per gennaio

L’avventura di Aaron Ramsey alla Juventus non ha mai spiccato il volo e La Gazzetta dello Sport analizza i costi del gallese per il club bianconero in relazione ai minuti giocati. Il centrocampista guadagna 8 milioni di euro a stagione (7 + 1 di bonus), sia con Sarri che con Pirlo ha avuto più o meno lo stesso minutaggio (1384’ nel 2019-20 e 1543’ nel 2020-21) e alla Juventus è costato più di 5 mila euro per ogni minuto giocato. Con Allegri è stato impiegato finora per 106’ e calcolando i 2 milioni presi nel primo trimestre, ha guadagnato 18.867 mila euro per ogni minuto in campo.

Il suo contratto con la Juventus scadrà nel 2023 ma a gennaio potrebbe finire nuovamente sul mercato, il Milan potrebbe interessarsene a fronte di una riduzione dell’ingaggio, ora troppo elevato, e di maggiori garanzie dal punto di vista fisico.