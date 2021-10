Ramsey attacca la Juventus: via gratis a gennaio. La posizione del club

Ramsey attacca la Juventus: va via gratis nel mercato gennaio. La posizione del club sul ribelle centrocampista gallese

Le ultime dichiarazioni di Aaron Ramsey sulla presunta errata gestione fisica che la Juventus fa di lui alla Continassa hanno alzato un polverone intorno all’ambiente bianconero.

Ma se Ramsey volesse lasciare la Juventus a gennaio difficilmente troverebbe ostacoli da parte della Juventus. Era stato lui a incatenarsi alla Continassa quando i dirigenti volevano cederlo in Premier League. L’ultimo sondaggio è stato dell’Everton che potrebbe prenderlo anche a gennaio, con la Juventus disposta a lasciarlo andare via anche gratis. Il Milan attende alla finestra, ma non sarà semplice chiudere.

LEGGI ANCHE SU JUVENTUSNEWS24