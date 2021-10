Calciomercato Milan, Ramsey bordata alla Juve: «Non sanno gestirmi»

Calciomercato Milan: Aaron Ramsey ha parlato della sua situazione alla Juventus dal ritiro con la nazionale Gallese. Le parole dell’ex Arsenal

Calciomercato Milan: Aaron Ramsey, dal ritiro Galles, ha parlato delle sue condizioni fisiche e del momento che sta vivendo alla Juve. Le parole del centrocampista sulle differenze che tra l’ambiente bianconero e quello che trova in ritiro con la Nazionale:

«La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi nel mio club rispetto al Galles. Ci sono un certo numero di persone qui che mi gestiscono da diversi anni, quindi sanno come ottenere il meglio da me e quindi sono in grado di giocare un certo numero di partite di fila. Come ho dimostrato agli Europei di quest’anno, sono in grado di farlo e di produrre buone prestazioni».

Sul giocatore c’è l’interesse dei rossoneri, alla ricerca di un vice Brahim Diaz di qualità ed esperienza. L’ingaggio è alto ma, per pur di giocare con una continuità maggiore, Ramsey potrebbe essere disposto magari ad una riduzione. Al momento, però, di concreto non c’è nulla.